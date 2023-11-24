Подмосковье 24 ноября 2023, 23:57 Новый подмосковный центр обработки звонков ЦППК ответит на вопросы по трудоустройству Unsplash

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ЦППК открыла центр обработки звонков, где любой желающий сможет получить ответы на вопросы по трудоустройству в компании. Это распространяется на любые должности — от машинистов до офисных работников и кассиров.

В новом центре будут работать от трех до пяти операторов в смену. Средняя скорость обработки звонка составит 1,5 минуты. В случае сильных нагрузок к работе будут привлекать дополнительных специалистов.

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Отметим, что сотрудники центра отвечают не только на вопросы о трудоустройстве, но и принимают звонки по вопросам МЦД и на другие темы по номеру: 8 800 301 00 00.

На сегодняшний день в компании трудоустроено почти 10,5 тысячи человек.

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