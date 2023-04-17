Подмосковье 17 апреля 2023, 17:38 Новый подход к неиспользуемым земельным участкам поможет развивать Подмосковье пресс-служба Правительства МО

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С 2020 года из федеральной собственности в областную и муниципальную приняли 809 земельных участков общей площадью 1792 гектара и 249 объектов недвижимости. Управление таким имуществом стало одной из основных тем совещания под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Теперь, чтобы получить федеральное имущество, нужна дорожная карта по его вовлечению, финансовые гарантии, после чего обязательно нужно предоставить отчет о вовлечении. Одним словом, имущество, которое принимается, должно использоваться», — сообщила зампред правительства Московской области, курирующая имущественный блок, Анна Кротова.

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По ее словам, все объекты используются на 100%. На переданных землях строятся социальные, дорожно-транспортные и инвестиционные объекты. Среди самых известных можно выделить технологический лицей имени Владимира Долгих в Истре.

Кротова заявила, что главы городских округов должны проверить объекты, которые находятся в федеральной собственности и которые пока не вовлекли в экономику Подмосковья.

«У нас есть инвестпортал и другие инструменты привлечения бизнеса, есть запрос от инвесторов на землю и производственные площадки. Главное — запустить этот процесс. Хочу подчеркнуть, что без этой работы мы не сможем получать новые объекты федеральной собственности», — добавила зампред.

С февраля этого года все балансодержатели должны проверять объекты не реже двух раз в год. Самообследование можно проводить через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Таким образом проверили 7981 объект недвижимости.

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