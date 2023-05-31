Подмосковье 31 мая 2023, 13:33 Новый песок завезли на пляж у водоема Южный в Подольске Фото: Галина Добрынина.

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Пляж у водоема Южный в Подольске готовят к открытию сезона. На берег завезли 60 кубометров песка и установили у воды еще пять шезлонгов.

К сезону на пляже покрасили лавки, очистили прилегающую территорию, отремонтировали сломанные элементы благоустройства. На днях завезли еще 60 кубометров песка: 20 для берега и 40 для волейбольной площадки. Установили еще пять шезлонгов — теперь их 20.

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Летом в Подольске также будут работать пляжи Беляевский, Больничный, в парке имени Виктора Талалихина, вблизи Березового проезда, на Лаговском пруду и в парке «Дубрава». Там разместят новые точки питания.

До 1 июня специалисты проведут энтомологическое обследование и обработку пляжей от клещей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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