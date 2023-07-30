Подмосковье 30 июля 2023, 09:00 Новый пешеходный переход в Реутове откроют в августе

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В Реутове строят переходный переход. Работы планируют завершить в августе. Глава округа Станислав Каторов проверил строительную площадку в 10А микрорайоне.

«Основные работы по возведению металлоконструкций башен уже завершены, установлены пролеты. Сейчас ведутся кровельные работы, устройство межэтажных пролетов, лестниц и лифтовых шахт, армирование и бетонирование прохожей части, а также проводится остекление и монтаж электротехнического оборудования», — рассказал Каторов.

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Переход соединит между собой улицы Октября и Никольскую и обеспечит безопасный и комфортный переход через ж/д пути для 20 тысяч жителей близлежащих районов.

«В промышленной части нашего города расположены крупные компании: АО „ВПК ‚НПО машиностроения‘“, ГК „У Палыча“, ООО „Планета Мириталь“ и другие. Многие сотрудники этих компаний проживают в 10 и 10А микрорайонах. Конечно же, с вводом надземного пешеходного перехода их путь до работы сократиться вдвое», — добавил глава Реутова.

Строительство объекта ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Новый переход длиной 66 метров будет соответствовать региональным стандартам: закрытый, с лифтами для обеспечения комфортного и безопасного перехода маломобильных пассажиров.

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