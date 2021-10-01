01 октября 2021, 20:02
Новый пешеходный переход появился в районе деревни Серково Щелковского округа
Регулируемый пешеходный переход появился на перекрестке Фряновского шоссе с дорогой на деревню Серково в Щелковском округе. Об этом сообщили в Минтранспорта Подмосковья.
Единственный пешеходный переход через Фряновское шоссе располагался с севера от поворота на Серково, а безопасно попасть на него с юга было невозможно.
После обращений жителей переход через Фряновское шоссе организовали у перекрестка, он работает по кнопке. Работы произвели в рамках проекта «Долой глупые пробки»
Ранее сообщалось, что акции в рамках раунда по безопасности дорожного движения «Засветись!» стартовали в Подмосковье 28 сентября.