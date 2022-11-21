Подмосковье 21 ноября 2022, 18:15 Новый пешеходный переход появился в Можайске по просьбам жителей

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Путь к социально-значимым объектам на улице Мира в Можайске стал безопаснее благодаря новому переходу. Его организовали по просьбе местных жителей.

В 200-х метрах от нового уже был переход через дорогу, но жителям было неудобно им пользоваться, и они продолжали пересекать проезжую часть стихийно. Чтобы не подвергать людей опасности, в Минтрансе Подмосковья решили пойти навстречу людям и организовали дополнительную зебру.

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Новый переход появился на пересечении улицы Мира с проездом Мира. Для удобства здесь установили светофор с кнопкой. Более 20 тысяч жителей города уже оценили удобство безопасного пересечения дороги по пути в магазины, к детскому саду, парку и другим социально-значимым объектам. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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140 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт дорог в Подмосковье в 2023 году. По поручению губернатора Андрея Воробьева работы будут продолжены во многих городских округах.

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