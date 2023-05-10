10 мая 2023, 17:22
Новый пешеходный переход открыли на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье
Модульный надземный пешеходный переход заработал на трассе М-7 «Волга». Его построили на 40-м километре Горьковского шоссе в районе Обухова на остановке общественного транспорта «Балабаново».
Как рассказали в Минтрансе, длина перехода составила 42 метра. Обшивку пролетных строений выполнили из поликарбоната, который защищает пешеходов от ветра и осадков.
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Новый переход позволит обеспечить безостановочное и безопасное движение на участке дороги с интенсивностью движения свыше 50 тысяч автомобилей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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