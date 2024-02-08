Подмосковье 08 февраля 2024, 11:52 Новый пешеходный маршрут обустроили на набережной Сенежа в Солнечногорске в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Обустройство новой очереди набережной на территории кампуса мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске завершили в 2023 году. Протяженность пешеходного маршрута составила 580 метров.

На набережной установили металлические и древесно-полимерные настилы, скамьи, урны, навигационные стенды и ограждения. Там оборудовали видовые площадки, а украшением территории стал необычный арт-объект — зеркальная стела.

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«Благоустройство — та сфера, где жители нашего округа замечают значительные позитивные перемены. Главная наша гордость, наша природная жемчужина — озеро Сенеж. С 2018 года по поручению губернатора Подмосковья три этапа благоустройства набережной у нас уже реализованы, их общая протяженность — практически пять километров. Кроме того, в 2023 году благоустроен еще один участок на территории Мастерской управления „Сенеж“ общей протяженностью 580 метров», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы на набережной провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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