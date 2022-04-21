Новый переход через железную дорогу в Дедовске построят до конца 2022 года

Строительство перехода через железнодорожные пути в Дедовске завершится до конца 2022 года. Его возведут по новым стандартам. Там предусмотрят лифты, лестницы и современное остекление.

Дедовск находится в городском округе Истра. После того как летом 2020 года открыли движение по новому путепроводу, старый наземный переход убрали.

Долгое время жители Истры пользовались подземным, но он находится в 350 метрах от станции Дедовск. Там нет лифтов и удобств для маломобильных людей, детских колясок.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева строят современный надземный переход, который решит эти проблемы, напомнил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Мы поставили перед собой задачу — завершить строительство перехода до конца 2022 года Алексей Гержик.

Ежедневно по железной дороге, через которую строят новый переход, курсируют свыше 40 пар поездов.

Ранее стало известно, что 44 перехода по новым стандартам построят в Подмосковье за пять лет.