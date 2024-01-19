Подмосковье 19 января 2024, 12:24 Новый педиатр Ольга Шмигельская пополнила штат детской поликлиники в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Штат Солнечногорской детской поликлиники пополнила педиатр Ольга Шмигельская. Она родилась и выросла в Солнечногорске, поэтому для нее вопрос о выборе округа для работы даже не стоял.

Свой путь Ольга начала с медицинского колледжа, затем поступила в медицинский университет имени Пирогова. Теперь доктор принимает в Солнечногорской детской поликлинике. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по единому номеру 122.

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«Привлечение новых кадров в Солнечногорскую больницу стало возможным благодаря реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ее цель — сделать медицинскую помощь более доступной, полностью обеспечив поликлиники как участковыми терапевтами и педиатрами, так и профильными специалистами», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», выделение земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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