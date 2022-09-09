Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

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Viber Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году unsplash.com

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В Домодедове идут активные работы по благоустройству популярного у местных жителей места — парка «Взлет». Он будет находиться в микрорайоне Авиационный, сам проект очень масштабный и значимый. В целом там собираются облагородить как минимум 35 гектаров, работы начались в мае и должны закончиться в следующем году.

«Планируем обновить существующие рекреационные территории и создать пешеходную связь между ними. Сейчас на объекте активно ведутся строительные работы. На сегодняшний день общее выполнение составляет 45%. Завершить все работы планируем в следующем году», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В ходе работ по благоустройству собираются преобразить три городские территории — благоустроят площадь Гагарина, площадь перед СК «Авиатор» и масштабную лесную зону, которая пользуется большой популярностью у местных жителей. На площади Гагарина появятся павильоны, которые будут использоваться для проведения городских мероприятий. Кроме того, территорию озеленят, высадят там новые кусты и деревья.

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В спортивном клубе полностью заменят инфраструктуру, организуют дополнительные площадки для занятий спортом. В лесной части собираются организовать комфортный пешеходный маршрут, обустроить удобные выходы к воде, создать городской пляж рядом с прудом. Шоссе планируют отделить от парка шумозащитными экранами и дополнительными высокими деревьями.

К этому моменту в будущем парке «Взлет» подготовили все для создания спортивных площадок и дорожек, там уже проложили коммуникации под опоры освещения. Сейчас готовят велодорожки, устанавливают бортовые камни и заборы.

Ранее сообщалось: жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

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