Подмосковье 06 июня 2023, 11:05 Новый парк с экотропами и пляжем открыли в Бронницах

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Парк «Бронницкий луг», площадь которого занимает более 150 гектаров, открыли у озера Бельское в Подмосковье. Работы провели на грант, полученный за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов.

Горожане уже успели оценить красоту и комфорт новой зоны отдыха. В парке есть эко-тропы, скейт-парк, детские площадки, зоны для тренировок и множество других точек притяжения. Для проведения городских мероприятий оборудовали событийную площадь со сценой и амфитеатром — первыми свой профессиональный праздник здесь отметили предприниматели.

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Работы по благоустройству территории вокруг озера Бельское заняли полтора года. Теперь это еще одно из любимых мест отдыха местных жителей.

«Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьева, без которого этот проект просто не реализовался бы. Всегда приятно видеть поддержку вышестоящего руководства в развитии городского округа. Сегодня мы открываем парк, совсем скоро мы откроем новый автовокзал, площадь Тимофеева и многое-многое другое», — отметил глава Бронниц Дмитрий Лысенков.