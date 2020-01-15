Новый парк появится в Истре в этом году. Его благоустроят по просьбам жителей

Новый парк с велодорожками и зонами отдыха появится в Истре. На благоустройство зоны отдыха у реки Песочной выделили около 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Сейчас это заброшенный пустырь возле спортивного комплекса «Арена Истра», но уже в этом году территория преобразится. Здесь появится новый парк. На благоустройство зоны отдыха выделили 20 миллионов рублей.

«Сейчас мы уже включены в программу Министерства благоустройства. Нам будут выделены дополнительные средства из бюджета Московской области по условию софинансирования: 10 миллионов из нашего бюджета и 10 миллионов из областного бюджета. Также будет построен большой детский игровой комплекс на данной территории тоже в рамках программы „Парки Подмосковья“», — рассказал замначальника управления культуры, спорта и работе с молодежью администрации городского округа Истра Кирилл Ильичев.

Еще на 10 гектарах появятся велодорожки, зоны для активного и спокойного отдыха. Территория возле реки была выбрана неслучайно — создать парк именно здесь не раз просили жители города. Сейчас в администрации округа прорабатывают и вопрос обновления пляжной зоны Истринского водохранилища. На это министерство выделяет 70 миллионов рублей. Также планируется благоустроить Истринский парк.

Всего на благоустройство парков в Подмосковье выделят почти 15 миллиардов рублей. Всего в регионе обновят 50 общественных пространств в более чем сорока муниципалитетах.