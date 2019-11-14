Новый парк появится в Балашихе до конца года

Строительство нового парка в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе завершится до конца 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава муниципалитета Сергей Юров отметил, что Никольско-Архангельский парк — очередная зона отдыха, которая благоустраивается в Балашихе. В этом году там была проведена реконструкция.

«Парк очень интересный с дизайнерской точки зрения — он максимально экологичный, очень много дерева, в том числе и ограждения, навигация, малые архитектурные формы. Максимально использованы натуральные материалы, появилась интересная набережная возле небольшого пруда. Парк уже пользуется популярностью. Все работы планируем завершить до конца этого года», — сделал акцент глава Балашихи.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

До начала 2020 года в парке появится досуговый центр для детей, а также людей старшего возраста, мероприятия для которых будут проводить в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Также будет организована круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Сергей Юров рассказал о планах провести в новом парке рождественский праздник совместно с Храмом святителя Николая Архиепископа.

Директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева уточнила, что почти все, сделанное для парка, изготовлено на заказ из массива лиственницы — от набережной пруда до необычных и очень красивых фонарей. Лавки сделаны из цельного бруса.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

«Вся навигация будет размещена на гигантских столбах. В этом парке мы начинаем просветительский проект „Птицы России“. Разместим специальную графику с фактами о птицах — кто водится в этой местности, чем их кормить, где они гнездуются, и как их узнать», — обратила особое внимание директор объединенной дирекции парков Балашихи.

Кроме того, в новом парке обустроили детскую и универсальную спортивную площадки, зону для воркаута, установили дизайнерские скворечники.

«Мы сделали здесь комплексное благоустройство — дорожки, газоны, пирс. До конца года установим на входную группу мельницу и разместим название парка, подключим электричество. Установлено семь больших опор освещения и 15 маленьких столбиков, которые подсвечивают пирс по периметру», — поделился деталями генеральный директор подрядной организации Александр Дзыбан.

Площадь Никольско-Архангельского парка составит более 2,5 гектара. Его строительству началось летом 2019 года. В 2020 году на территории парка запланировано очистить пруд, высадить газон и кустарник, однолетние цветы и установить новые элементы на детскую площадку.