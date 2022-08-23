Новый парк появится на берегу реки Нерской в Орехово-Зуеве

В городе Куровское в Орехово-Зуеве в следующем году начнется благоустройство берега реки Нерская между Новинским шоссе и съездом с улицы Советская. С таким сообщением выступили в Министерстве благоустройства Подмосковья. На берегу собираются организовать многофункциональное общественное пространство, которое станет экологичным и современным.

«Проект благоустройства данной территории стал победителем шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сумма гранта составила 85 миллионов рублей. Здесь будет создана комфортная прогулочная зона с площадками для активного, семейного отдыха и площадью для проведения мероприятий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Название проекта благоустройства берега Нерской — «Парк Меланж». Ожидается, что он будет максимально разнообразно наполнен. Там появятся и детские площадки, и лодочная станция, и удобные паркинги. На берегу высадят новые растения, чтобы приблизить ландшафт к природному, организуют несколько спортивных площадок для различных видов спорта. Там установят павильон с напитками и легкими закусками.

Напомним, 18 августа в Тамбове были подведены итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Шесть проектов от Московской области одержали победу, сообщил губернатор Андрей Воробьев.