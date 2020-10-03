Новый парк открыли в подмосковной Дрезне. Там есть самая большая в округе детская площадка

Городской парк в подмосковной Дрезне открыли 3 октября после благоустройства. Это долгожданный подарок ко дню рождения города.

В 2020 году парк вошел в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

После реконструкции в парке появилась самая большая в Орехово-Зуевском округе детская игровая площадка. Ее площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. Игровые зоны теперь поделены на три части — по возрастам и интересам. Для малышей до года установили песочницу, для ребят постарше — горки, небольшой скалодром и батуты.

Любители физических упражнений могут заниматься в спортивном комплексе с турниками. Кроме того, в парке теперь развлекаются на карусели, батуте и тарзанке.

Еще на территории зеленой зоны расширили тропиночную сеть, сделали освещение, установили малые архитектурные формы: урны для раздельного сбора мусора и лавочки. Местные власти выполнили просьбу местных жителей — завезли три стола для игры в настольный теннис.

Кроме того, в парке заасфальтировали танцплощадку, заменили входную группу и установили систему видеонаблюдения. Для этого из муниципального бюджета дополнительно выделяли средства.

На пустующем здании тира теперь красуются граффити, это стало возможным благодаря помощи депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова. Вскоре само помещение отремонтируют, в нем планируется сделать гримерки для артистов.

Торжественная церемония открытия парка началась в 16:00. На сцене выступают местные артисты, проводятся мастер-классы и праздник для детей.

Парк в Дрезне называют Зиминским. В начале ХХ века зеленую зону разбили фабриканты Зимины рядом с дачей, на которой часто отдыхали их родственники и горожане. С годами территория парка развивалась и благоустраивалась. В 1980–1990-е годы по инициативе директора Дрезненской прядильно-ткацкой фабрики Н. А. Шкарубы там сделали аллеи, высадили каштаны и маньчжурские орехи, установили детские площадки, карусель, тир, фонтан.

В парке растут сосна, ель, дуб, клен, пихта, каштан конский, липа крупнолистная, береза, маньчжурский орех, рябина и боярышник. Эти деревья, посаженных еще династией Зиминых, называют настоящим достоянием Дрезны.