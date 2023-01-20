Подмосковье 20 января 2023, 18:55 Новый парк на месте пустыря в Павловском Посаде разобьют в 2023 году Фото: Алена Притула

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Новый парк «Дубрава» на месте пустыря появится в Павловском Посаде в конце лета 2023 года. К строительству планируют приступить уже в феврале.

«В 1880 годах на этом месте основателем Старопавловской платочной мануфактуры Лабзиным был заложен парк. До недавнего времени это была живописнейшая территория с прудом, яблоневым садом, роскошной дубовой аллей, липами и соснами, выходящими на высокий правый берег Клязьмы», — сообщил глава Павловского Посада Денис Семенов.

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Парк станет новой зоной отдыха и местом для занятий спортом. Кроме того, там появятся площадка «Активное долголетие» и детский деревянный игровой комплекс, а на всей территории будет работать бесплатный Wi-Fi.

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