Новый парк и коммерческие площади. Как жители хотят благоустроить бывшую усадьбу в Опалихе

Вместо заброшенной территории — парк, пешеходные дорожки и жилая зона. В Опалихе не утихает битва за варианты устройства бывшей усадьбы. Часть жителей выступает за новый проект, но есть и несогласные.

Два года территорию бывшей усадьбы князя Юсупова тщательно анализировали и параллельно готовили план благоустройства, максимально подробный и точный. Масштабные изменения впереди — нынешний владелец, девелоперская компания Сити XXI век, обещает расчистить пруды, срубить опасные деревья и организовать пешеходные и прогулочные зоны.

«Мне приходилось гулять с двойной коляской, и это была целая история, чтобы просто куда-то выйти и просто погулять с детьми. Начиная с того, чтобы просто поднять коляску и пройти где-то, заканчивая тем, чтобы мы часто гуляли просто по дороге среди машин», — сказала местная жительница.

Главный пункт — учесть пожелания жителей, ведь проект создается для них. Новый парк и жилая зона — это еще и новые рабочие места.

Источник фото: телеканал «360»

«Я бы хотел от застройщика получить такое обещание, что первые этажи будут выделены под коммерческую недвижимость. Потому что мы готовы инвестировать сюда деньги, мы готовы здесь открывать новые рабочие места, потому что очень много здесь знакомых живет, друзья живут, и люди мучаются, выезжая отсюда», — сказал местный житель.

Территория бывшей усадьбы Юсупова Опалиха-Алексеевское всегда была закрыта для посетителей. В советское время — это дом отдыха для высокопоставленных лиц, а в девяностые — территорию и вовсе забросили. Обновления ждут почти 12 гектаров. Старых построек здесь уже нет, но остались пруды и разросшиеся деревья, которые планируется привести в порядок и превратить в парк.

Источник фото: телеканал «360»

В наследство от предыдущих собственников застройщику достались неухоженная территория, гниющие деревья, мусор. Но когда стройка начнется, по плану здесь возведут среднеэтажные дома, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс. А вот там может появиться первый городской парк в Опалихе.

Пока же за территорией сохраняется переходный статус. Согласно недавнему решению Верховного суда, это выявленный объект культурного наследия, и дальнейшее решение, станет ли территория памятником окончательно или все-таки откроется для развития, будет принимать областное управление культурного наследия. Пока статус окончательно не определен, делать на участке ничего нельзя, даже убирать падающие деревья.

«Если тут будет все-таки парковая зона, где мы сможем с детьми пройти по дорожке, посмотреть растения, изучить птиц городских, это было бы, конечно, очень хорошо», — сказала местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

После публичных слушаний по утверждению изменений в правила землепользования и застройки стало понятно, что жители ждут инфраструктуру на этом месте. Территория из-за введенных судом ограничений простаивает за забором. Это значит, что судьбу давно утраченной усадьбы нужно решать, как можно скорее.