Подмосковье 17 января 2023, 23:40 Новый парк «Дубрава» появится в Павловском Посаде в 2023 году

Читать 360tv в

В Павловском Посаде в 2023 году появится новый парк «Дубрава», его обустроят на месте пустыря на пересечении улиц Каляева и Чапаева. Об этом сообщили в Минблагоустройства Московской области.

Реклама

Работы проведут в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда».

« На месте будущего парка «Дубрава» раньше была живописная территория с прудом, яблоневым садом и роскошной дубовой аллеей, липами и соснами. Сейчас эта территория обветшала и заросла. Наша задача — вернуть месту былую красоту и возродить в ней жизнь», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Министр добавил, что парк «Дубрава» станет продолжением благоустроенной в 2021 году пешеходной зоны «Родина павловопосадского платка».

В новом парке площадью более 4,1 гектара появятся беговые и велосипедные дорожки, столы для игры в пинг-понг, игровая зона для детей в экостиле, для пенсионеров здесь откроют центр для занятий по губернаторской программе «Активное долголетие», а у пруда обустроят зону отдыха с парковыми лежаками. Также в парке появится площадь для проведения городских мероприятий с входной группой и фуд-кортом.

В Минблаг напомнили, что в Павловском Посаде в 2021 году благоустроили туристический маршрут «Родина павловопосадского платка», а в 2022-м открыли сквер «Лукоморье».

Ранее губернатору Андрею Воробьеву рассказали об открытии детской площадки на месте снесенного самостроя в Клину.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».