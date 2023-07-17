Подмосковье 17 июля 2023, 09:57 Новый парк «Дубрава» открылся в Павловском Посаде Министерство благоустройства Московской области

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Торжественное открытие нового парка «Дубрава», который построили на месте заброшенного пустыря, провели в Павловском Посаде. Горожане оценили благоустройство, выполненное на площади почти три гектара.

Парк появился на пересечении улиц Каляева и Чапаева, где еще недавно была заброшенная территория.

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«Мы постарались вернуть этому месту былую красоту и сделать его вновь привлекательным для горожан. Кроме того, парк „Дубрава“ стал логическим продолжением пешеходной зоны, благоустройство которой мы провели в 2021 году», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Большую площадь парка разделили на зоны для детей, спортсменов и тех, кто предпочитает тихий, спокойный отдых. У пруда поставили лежаки, а в самом парке оборудовали площадь с фуд-кортом. Для пожилых людей в «Дубраве» будет открыт центр для занятий по программе губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Парк украсили малыми архитектурными формами и цветниками. Для владельцев собак сделали площадку для выгула питомцев.