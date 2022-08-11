Коломну ждет новый виток благоустройства. Парк для отдыха и занятий спортом обустроят в микрорайоне Колычево. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на это есть большой запрос у жителей.

Один из последних масштабных проектов благоустройства в Коломне — Михайловская набережная. Появились фонтаны, комфортная прогулочная зона, амфитеатр, удобные площадки для городских мероприятий.

Обустроили и пешеходный маршрут от Маринкиной башни кремля до Коломенской улицы.

Перемены в Коломне не закончились, подчеркнул Воробьев во время общения с жителями.

Вскоре мы приступим к проектированию парка в Колычеве. Будет большой комфортный парк — для детей, занятий спортом, вдохновения Андрей Воробьев.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в микрорайоне преображение затронет 45 гектаров.

«По времени это займет где-то два года. Сейчас важно сделать проектирование», — сообщил он.

В прошлом году в Коломне благоустроили три общественных места: Михайловскую набережную, зону отдыха у Бобренева монастыря и новый парк «Сосновый бор» в Озерах.

У монастыря появилась комфортная прогулочная зона у пруда. Обустроили причал, смотровую площадку, качели и навес для отдыха. Территорию озеленили.

Это важно не только для местных жителей, но и для туристов, подчеркнул Андрей Воробьев.

Коломна и Сергиев Посад действительно два лидера по туризму. <…> Наша задача — сделать все для приезда сюда туристов, которые очень любят Коломну. Мы все любим Коломну, очень дорожим и наслаждаемся ей Андрей Воробьев.

В парке «Сосновый бор» в Озерах протянули пешеходные и велосипедные дорожки, установили современные детские площадки и сделали пространство для выгула собак.

Началось благоустройство сквера «Арбат». Там появятся сухой пешеходный фонтан, новые места отдыха.