Новый парк на месте бывшего аварийного детского сада благоустроили в Краснознаменске | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 17:47 Новый парк на месте бывшего аварийного детского сада благоустроили в Краснознаменске

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В Подмосковье продолжается большая работа по ликвидации объектов незавершенного строительства, аварийных зданий, а также самостроев. Например, в Краснознаменске не так давно полностью демонтировали аварийное здание бывшего детского сада.

Само здание — двухэтажное, оно было построено еще в начале 50-х годов 20 века. Не используется оно достаточно давно, как минимум 30 последних лет. На протяжении всего этого времени местные жители просили о том, чтобы его снесли. Дело в том, что туда могли свободно проникнуть любые посторонние люди, в том числе дети.

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«В связи с чем было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации. Объект был демонтирован в начале лета этого года. На месте снесенного здания в настоящее время уже завершается благоустройство территории, которая вошла в состав нового комфортного парка для отдыха жителей Краснознаменска», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Кроме того, он добавил, что в парке появятся самые разные зоны, в которых можно будет спокойно или активно отдохнуть. Также появятся места для прогулок, для занятий с детьми. Территорию также активно озеленяли — там высадили множество деревьев и кустарников.

Всего за последние пять лет на территории Краснознаменска выявили в целом сращу 23 объекта незавершенного строительства. К этому моменту удалось или полностью снести, или достроить уже 20 объектов. Такие работы будут не менее активно продолжаться.