Новый памятник в Балашихе посвятили 200-летию военной академии Ракетных войск

Памятник в честь 200-летия военной академии Ракетных войск специального назначения имени Петра Великого открыли в Балашихе. Это три фигуры, каждая из которых одета согласно своему времени.

Источник фото: Евгений Дудин

Смысл памятника в том, что он отражает исторические эпохи развития академии: императорскую, советскую и российскую. Он олицетворяет беззаветное служение офицеров отечеству вне зависимости от государственного устройства.

Торжественная церемония открытия состоялась при участии депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева и главы округа Сергея Юрова.

История и миссия нашей страны заключается в том, чтобы не допускать войн. И наша академия является основополагающей в этом Вячеслав Фомичев.

У памятника большая история — семь месяцев его создавала целая команда. К процессу привлекали историков.

Источник фото: Евгений Дудин

«Поздравляю вас с открытием величественного памятника. Вы заслужили это», — подытожил Фомичев.

Военная академия берет начало от офицерского отделения Артиллерийского училища, открытого еще в 1820 году в Санкт-Петербурге.

Военных учебных заведений с такой историей, скорее всего, больше нет. Мы очень гордимся, что его история связана с историей Балашихи. Учреждение развивается Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

За 200 лет академия подготовила более 60 тысяч офицеров. В 2015 году ее передислоцировали в Балашиху.

«Хочется с уверенностью смотреть в будущее и поблагодарить руководство академии», — добавил Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

По его словам, запланировано много действий для развития академии и образовательного процесса.