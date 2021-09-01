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    01 сентября 2021, 00:30

    Новый памятник в Балашихе посвятили 200-летию военной академии Ракетных войск

    Анастасия Аброськина, Анна Троян

    Памятник в честь 200-летия военной академии Ракетных войск специального назначения имени Петра Великого открыли в Балашихе. Это три фигуры, каждая из которых одета согласно своему времени.

    Новый памятник в Балашихе посвятили 200-летию военной академии Ракетных войск | Изображение 1Источник фото: Евгений Дудин

    Смысл памятника в том, что он отражает исторические эпохи развития академии: императорскую, советскую и российскую. Он олицетворяет беззаветное служение офицеров отечеству вне зависимости от государственного устройства.

    Торжественная церемония открытия состоялась при участии депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева и главы округа Сергея Юрова.

    История и миссия нашей страны заключается в том, чтобы не допускать войн. И наша академия является основополагающей в этом

    Вячеслав Фомичев.

    У памятника большая история — семь месяцев его создавала целая команда. К процессу привлекали историков.

    Новый памятник в Балашихе посвятили 200-летию военной академии Ракетных войск | Изображение 2Источник фото: Евгений Дудин

    «Поздравляю вас с открытием величественного памятника. Вы заслужили это», — подытожил Фомичев.

    Военная академия берет начало от офицерского отделения Артиллерийского училища, открытого еще в 1820 году в Санкт-Петербурге.

    Военных учебных заведений с такой историей, скорее всего, больше нет. Мы очень гордимся, что его история связана с историей Балашихи. Учреждение развивается

    Сергей Юров.
    Новый памятник в Балашихе посвятили 200-летию военной академии Ракетных войск | Изображение 3Источник фото: Евгений Дудин

    За 200 лет академия подготовила более 60 тысяч офицеров. В 2015 году ее передислоцировали в Балашиху.

    «Хочется с уверенностью смотреть в будущее и поблагодарить руководство академии», — добавил Юров.

    Новый памятник в Балашихе посвятили 200-летию военной академии Ракетных войск | Изображение 4Источник фото: Евгений Дудин

    По его словам, запланировано много действий для развития академии и образовательного процесса.