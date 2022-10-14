Новый палисадик в ЖК «Опалиха О3» открыли в Красногорске | 360°

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14 октября 2022, 22:32

Новый палисадик в ЖК «Опалиха О3» открыли в Красногорске

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Корпус Опалиховской гимназии в ЖК «Опалиха О3» теперь открыт не только для школьников. Первый этаж просторного современного здания — в распоряжении совсем еще маленьких ребятишек, воспитанников палисада. Посещать его будут малыши от трех до шести с половиной лет.

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Такой выход администрация округа нашла по поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова для семей микрорайона, пока здесь не открылся полноценный детский сад.

«Существует острая необходимость у жителей микрорайона для того, чтобы дети были пристроены, получали необходимое образование, и досуг их был организован профессионально. Поэтому главой округа, Дмитрием Владимировичем Волковым, было принято решение открыть здесь, на территории школы, палисад», — рассказала заместитель начальника управления образования администрации г. о. Красногорск Ольга Кравец.

Распорядок дня и условия пребывания малышей ничем не отличаются от предусмотренных в обычном детском саду. Насыщенный разнообразный досуг, развивающие занятия и тихий час — для этого палисад оснащен мебелью и оборудованием, которые соответствуют стандартам, а пятиразовое питание способна обеспечить большая столовая гимназии. Родители новоиспеченных детсадовцев никак не нарадуются, что все это — в шаговой доступности от дома.

«Затрачивается меньшее количество времени. Дети счастливы, что находятся друг с другом, все знакомы, моя семья, в частности, мои дети находятся в одном месте. У меня старший ребенок пошел в эту школу в первый класс, и двое детей также будут ходить в этот палисадик», — поделилась жительница ЖК «Опалиха О3» Альфия Пушкарева.

Палисад рассчитан на две сотни малышей, поступило уже более 70 заявлений от желающих. В мини-саду ожидают, что оставшиеся места пустовать будут недолго — запрос велик. В первую очередь, рассчитан он на маленьких жителей «Опалихи О3», но по возможности, отметили в руководстве учреждения, здесь готовы принять ребят из других микрорайонов.

Красногорск

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Детские сады

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