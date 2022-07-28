Новый палисадик для 50 детей откроют в Химках в ноябре

Палисадики в Химках набирают популярность, они становятся все более востребованными, так как население города постоянно растет. Поэтому на базе лицея № 21 решили открыть еще один мини-детский сад.

Палисадики — это маленькие детские сады нового типа. Они помогают решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях в густонаселенных городах.

«В прошлом году при поддержке губернатора мы открыли три палисадика на 300 мест. В этом году планируем открыть еще шесть. Для трех из них уже подобрали помещения», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Недавно к химкинскому лицею № 21 была сделана пристройка, после чего освободилось просторное помещение старой столовой площадью 300 квадратных метров. Его-то и решили оборудовать под палисадик. Уже известно, что он будет рассчитан на 50 детей — это две полноценные группы. С малышами будут постоянно находиться по двое взрослых — воспитатель и его помощник. А еще, каждый день в мини-саду будет дежурить медсестра.

Новость об открытии дошкольного учебного заведения сразу сообщили родителям.

«Мы стоим в очереди в муниципальный садик, но пока мест там нет. Этой осенью ребенку будет уже четыре года, и мы решили попробовать поступить в палисадик. Очень приятно, что город организовал новые места и больше детей попадут в дошкольные учреждения», — говорит мама Александра Береславцева.

Палисадики мало чем отличаются от обычных садов. Работают они тоже с 8 утра до 8 вечера, предлагают малышам два завтрака, обед, полдник и ужин. Здесь тоже есть тихий час, прогулки и занятия.

«Плановый срок ввода палисадика — это ноябрь 2022 года. Все работы будут проводится под контролем депутатского корпуса. Будем добиваться также, чтобы палисадик был открыт и в Сходне», пообещал на встрече с родителями председатель Совета депутатов округа Химки Сергей Малиновский.