Подмосковье 10 мая 2023, 14:03 Новый операционный стол закупили для Тимоновского госпиталя в Солнечногорске

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Депутаты Солнечногорска передали Тимоновскому госпиталю современный операционный стол. Они также подарили врачам 300 комплектов средств индивидуальной защиты.

Помощь в закупке медицинского оборудования оказали члены Союза промышленников и предпринимателей, местное отделение «Боевого братства» и солнечногорские депутаты. Они регулярно помогают не только участникам СВО, но и поддерживают военные госпитали.

Также в Тимоновском госпитале устроили концерт ко Дню Победы. Для находящихся там на лечении военнослужащих выступили коллективы Дома культуры «Выстрел», руководитель студии гитарной музыки Татьяна Назарова, поэт Валерий Шевченко и танцевальная студия «Наша версия».

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