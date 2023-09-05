05 сентября 2023, 13:00
Новый операционный стол установили в Химкинской областной больнице
Новый операционный стол появился в Химкинской областной больнице по программе «Здравоохранение». В Подмосковье выделили почти 70 миллионов рублей на закупку таких столов.
«В наши медицинские организации поставили новые операционные столы. Их преимущество заключается в том, что они многосекционные, а также позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Ранее Химкинскую областную больницу оборудовали новой системой диагностики сердца и сосудов: пять аппаратов холтера и семь электрокардиографов.
«Мы заменили устаревшее оборудование на более современное. Оно обеспечит качественную диагностику сердечно-сосудистой системы, клиническую информативность каждого сканирования, высокую скорость и удобство проведения исследований», — отметил муниципальный депутат, главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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