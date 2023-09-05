Подмосковье 05 сентября 2023, 13:00 Новый операционный стол установили в Химкинской областной больнице Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новый операционный стол появился в Химкинской областной больнице по программе «Здравоохранение». В Подмосковье выделили почти 70 миллионов рублей на закупку таких столов.

«В наши медицинские организации поставили новые операционные столы. Их преимущество заключается в том, что они многосекционные, а также позволяют зафиксировать наиболее оптимальное положение пациента», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Ранее Химкинскую областную больницу оборудовали новой системой диагностики сердца и сосудов: пять аппаратов холтера и семь электрокардиографов.

«Мы заменили устаревшее оборудование на более современное. Оно обеспечит качественную диагностику сердечно-сосудистой системы, клиническую информативность каждого сканирования, высокую скорость и удобство проведения исследований», — отметил муниципальный депутат, главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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