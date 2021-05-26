Новый онлайн-сервис «Смежник» поможет защитить леса Подмосковья от пожаров

Онлайн-сервис «Смежник» заработал в Подмосковье. Он поможет предотвращать возможные нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Новый онлайн-сервис создали на геопортале Подмосковья. Его разработали в «Мособлгеотресте» и комитете лесного хозяйства региона, отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Сервис позволяет узнать, граничит ли участок с землями лесного фонда, введя его кадастровый номер, для выполнения требований пожарной безопасности в лесах Владислав Гордиенко.

Он добавил, что это не только поможет предотвратить лесные пожары в Подмосковье, но и убережет владельцев участков от крупных штрафов.

«Все правообладатели земельных участков, имеющих границы с землями лесного фонда, обязаны обеспечить очистку земель, примыкающих к лесу, на полосе не менее 10 метров от границ леса либо отделить участок противопожарным барьером», — сообщили в Мособлархитектуре.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.