Подмосковье 10 декабря 2022, 20:50 Новый офис врача общей практики построили в селе Саввинская Слобода в Одинцове

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В Одинцовском округе завершили строительство офиса врача общей практики. Минстройкомплекса Московской области выдало объекту в селе Саввинская Слобода разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Офис врача общей практики сможет принимать до 24 пациентов в смену. Его открытие позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей села и ближайших населенных пунктов», — рассказал глава Минстроя региона Владимир Локтев.

Министр добавил, что здесь будут обслуживать взрослых и детей.

В новом офисе врача общей практики будет размещено консультативно-лечебное отделение, здесь откроют не только кабинеты семейного врача, но и узкопрофильных специалистов, а также прививочный, перевязочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. В здании будет располагаться и квартира врача площадью порядка 60 квадратных метров.

В Минстрое уточнили, что объект здравоохранения построили за счет средств бюджета.

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