Новый офис врача общей практики появился в Звенигороде

Новый офис врача общей практики открыли в Звенигороде. Он работает и для взрослых, и для детей. Пока что врач принимает в порядке живой очереди, но уже с понедельника, 21 февраля, запись на прием будет обязательной.

Источник фото: телеканал «360»

Офис врача общей практики открылся на цокольном этаже жилого дома на Игнатьевской улице. Он функционирует в Звенигороде уже около месяца.

«Система ЕМИАС установлена. Больничные листы открываем, закрываем, продлеваем, студентам в электронном виде справки, школьникам. Все это работает бесперебойно», — рассказал врач общей практики Анатолий Волобуев.

Источник фото: телеканал «360»

В новом офисе жители могут получить консультацию врача, а также пройти диагностические исследования, в том числе и ЭКГ. Также здесь можно сделать прививку от коронавируса.

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