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    17 февраля 2022, 20:33

    Новый офис врача общей практики появился в Звенигороде

    Анастасия Максимовских

    Новый офис врача общей практики открыли в Звенигороде. Он работает и для взрослых, и для детей. Пока что врач принимает в порядке живой очереди, но уже с понедельника, 21 февраля, запись на прием будет обязательной.

    Новый офис врача общей практики появился в Звенигороде | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Офис врача общей практики открылся на цокольном этаже жилого дома на Игнатьевской улице. Он функционирует в Звенигороде уже около месяца.

    «Система ЕМИАС установлена. Больничные листы открываем, закрываем, продлеваем, студентам в электронном виде справки, школьникам. Все это работает бесперебойно», — рассказал врач общей практики Анатолий Волобуев.

    Новый офис врача общей практики появился в Звенигороде | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В новом офисе жители могут получить консультацию врача, а также пройти диагностические исследования, в том числе и ЭКГ. Также здесь можно сделать прививку от коронавируса.

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