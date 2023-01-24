Подмосковье 24 января 2023, 17:46 Новый офис врача общей практики открылся в Саввинской Слободе

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Офис врача общей практики открылся в селе Саввинская Слобода городского округа Одинцово. Медицинское учреждение построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется при поддержке Минздрава России.

«Новый офис врача общей практики сделает медицинскую помощь доступнее для почти пяти тысяч взрослых и детей — жителей села и соседних территорий», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Офис врача общей практики в Одинцовском округе оснащен необходимой медицинской техникой и мебелью: оборудованы кабинеты забора анализов, физиотерапии, а также неотложной помощи. Для врача, ведущего прием, оборудовано жилое помещение в этом же здании.

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Это уже второй объект, построенный по программе первичного звена, который открыли в 2023 году в Подмосковье. В ближайшее время еще две поликлиники заработают в Домодедове и Раменском. Кроме того, введут в эксплуатацию пристройку к поликлинике в Реутове.

Здание находится по адресу: Саввинская слобода, улица Лесная, дом 3. Жителям Подмосковья напоминают, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг, а также с помощью чат-бота Дениса.

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