Подмосковье 21 января 2023, 00:11 Новый офис врача общей практики открылся в Наро-Фоминске

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В поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа открылся новый центр общей врачебной практики. Его построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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«Новый офис врача общей практики сделает медицинскую помощь доступнее для 2,5 тысячи жителей поселка и соседних территорий — и взрослых, и детей. Также благодаря программе модернизации первичного звена в ближайшее время планируем открыть еще четыре объекта — поликлиники в Домодедове и Раменском, пристройку к поликлинике в Реутове, а также офис врача общей практики в Одинцове», — сообщила Стригункова.

В офисе врача общей практики в Новой Ольховке оборудованы кабинеты приема врача, стоматологический, медицинской профилактики и другие. Здесь есть отделение дневного стационара. Также в здании предусмотрено жилое помещение с отдельным входом для врача.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг или в Telegram, написав чат-боту Денису.

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