Новый офис Российского квантового центра открыли в «Сколкове»

Официальная церемония открытия офиса Российского квантового центра прошла в «Сколкове». Там уже работают восемь спин-офф-компаний, которые продвигают квантовые технологии на рынке.

Технический директор компании «Дефан» Евгений Левин рассказал об одной из последних разработок — фотоприемнике для систем машинного зрения. Его можно использовать, например, для беспилотного такси. Технология помогает беспилотникам самостоятельно тормозить перед пешеходами.

«Глазами этих беспилотных автомобилей, собственно, являются такого рода системы. Они видят объекты на расстоянии», — пояснил Левин.

Но квантовые технологии необходимы не только для управления устройствами и программами. Работа ведется на уровне мельчайших частиц, поэтому разработки ученых могут усовершенствовать что угодно. Технологии могут обезопасить банковскую сферу. Газпромбанк вкладывается в Российский квантовый центр уже пять лет.

«Ряд проектов перешел в коммерческую стадию. Это и квантовая криптография. <… > Для банков они интересны, в частности, тем, что позволяют обеспечить защиту каналов связи и обеспечить безопасность передачи любой информации», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Он добавил, что квантовые технологии являются одними из немногих направлений деятельности, в которые верят частные корпорации. Инвестициями занимаются такие компании, как Google, IBM и многие фонды в США.

По словам председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, ученые ждали нового офиса девять лет. Площадь здания составила четыре тысячи квадратных метров. Это сравнимо с площадью тридцати трехкомнатных квартир. Для сотрудников создали места, где можно переночевать, позавтракать и заняться спортом.

«Вещи, которыми мы здесь занимаемся, предельно сложные. Для того, чтобы люди могли сконцентрироваться на главном, думать о решении сложных комплексных задач, очень хорошо, чтобы они не отвлекались на бытовые вещи. <…> Если таких офисов, таких площадок будет больше, в них будут инвестировать — наука пойдет. Вот в чем дело», — подчеркнул Левин.

В офисе Российского квантового центра сейчас работает 13 лабораторий. Но это не предел, так как для развития есть все необходимое.