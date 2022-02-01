Новый офис МосОблЕИРЦ открылся в Красногорске

В Красногорске 1 февраля начал работать новый офис МосОблЕИРЦ. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

«Сегодня мы открываем уже шестой по счету офис МосОблЕИРЦ в Красногорске. Это результат плановой работы по приведению офисов МосОблЕИРЦ к единому высокому стандарту обслуживания жителей нашего Подмосковья. Важно, что новый офис разработан для максимального удобства жителей. Эта работа будет продолжена и охватит весь регион», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Новый офис будет работать со вторника по субботу, воскресенье и понедельник — выходные дни. В нем предусмотрено четыре окна приема, где можно проконсультироваться, оплатить счета, получить справки и передать показания.

«Этот офис открыт по просьбам жителей Павшинской Поймы. Здесь плотная многоэтажная застройка, и наличие офиса недалеко от дома — это комфорт и удобство для наших клиентов», — сказал гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

Министр ЖКХ напомнил о дополнительных бонусах и скидках при оплате услуг ЖКХ картой «Мир».

«Хочу отметить, что МосОблЕИРЦ стал современным, инновационным цифровым сервисом, с помощью которого можно получить дополнительные выгоды, такие как программа „Коммунальный бонус“ и „Кешбэк“ за оплату коммунальных услуг картой „Мир“», — добавил Антон Велиховский.