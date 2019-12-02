Услуги станут доступнее. Новый офис «Мои документы» открылся в Солнечногорске
Новый офис посетил глава городского округа Владимир Слепцов. Он осмотрел окна приема, где поговорил с посетителями и сотрудниками МФЦ и заглянул в детский уголок.
«Этот офис создан для удобства населения. Сейчас мы разговаривали с областной организацией МосОблЕИРЦ, чтобы они здесь открыли офис свой. Для того, чтобы люди из Брехова не ездили в Солнечногорск для оплаты коммунальных услуг», — рассказал глава Солнечногорска Владимир Слепцов.
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Это уже третий офис в Солнечногорске, открывшийся в этом году. Он соответствует всем необходимым требованиям, а для быстроты обслуживания организованы семь окон приема и терминал оплаты государственных пошлин.
Всего с начала года специалистами многофункционального центра в Солнечногорске было оказано порядка 200 тысяч услуг.