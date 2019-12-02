Услуги станут доступнее. Новый офис «Мои документы» открылся в Солнечногорске

Более 300 услуг многофункционального центра станут доступнее для жителей деревни Брехово Солнечногорского городского округа. Здесь открылся современный офис «Мои документы».

Новый офис посетил глава городского округа Владимир Слепцов. Он осмотрел окна приема, где поговорил с посетителями и сотрудниками МФЦ и заглянул в детский уголок.

«Этот офис создан для удобства населения. Сейчас мы разговаривали с областной организацией МосОблЕИРЦ, чтобы они здесь открыли офис свой. Для того, чтобы люди из Брехова не ездили в Солнечногорск для оплаты коммунальных услуг», — рассказал глава Солнечногорска Владимир Слепцов.

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Это уже третий офис в Солнечногорске, открывшийся в этом году. Он соответствует всем необходимым требованиям, а для быстроты обслуживания организованы семь окон приема и терминал оплаты государственных пошлин.

Всего с начала года специалистами многофункционального центра в Солнечногорске было оказано порядка 200 тысяч услуг.