Подмосковье 21 февраля 2023, 17:13 Новый офис МФЦ открыли в микрорайоне Силикат в Котельниках

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Новый офис МФЦ открыли в микрорайоне Силикат в Котельниках. Он стал третьим по счету в округе.

Открывшийся офис находится в шаговой доступности и для жителей трех микрорайонов города — Силикат, Южный и Новые Котельники.

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«Наши жители неоднократно говорили, что очень сложно ходить в наш МФЦ, находящийся на улице Новой. Особенно мамы говорили о том, что это огромный квест — перейти две региональные дороги и железную дорогу. Мы приняли решение открыть МФЦ непосредственно в микрорайоне Силикат», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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День открытия прошел насыщенно. Сначала — прием первых посетителей, затем глава городского округа вручил первые паспорта семерым юным жителям Котельников.

«Пока этот офис будет работать пять дней в неделю с двумя выходными, в дальнейшем планируем перевести его на режим два дня через два с 8:00 до 20:00 по 12 часов. Здесь у нас будет четыре окна приема заявителей и три места доступа к порталу „Госуслуги“», — рассказал руководитель МФЦ в городском округе Котельники Евгений Журавлев.

Новый офис обеспечит полный охват жителей городского округа всем спектром необходимых услуг. Развитие сети МФЦ в Котельниках проходит в рамках программы «Цифровизация Подмосковья».

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