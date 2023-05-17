Подмосковье 17 мая 2023, 16:04 Новый офис компании с услугами по строительству и проектированию открыли в Красногорске Строительная компания ООО «Сатурн»

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Строительная компания ООО «Сатурн» открыла собственный офис в деревне Александровка в Красногорске. Его выполнили в стиле экотек. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Проект обошелся компании в 65 миллионов рублей.

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Двухэтажное здание площадью 684 квадратных метра построили по принципу фахверковой конструкции. Оно органично вписалось в природный ландшафт местности. Работу организуют в формате open space с применением функционального зонирования. В здании будут работать 35 сотрудников девелопера.

Территорию объекта озеленили и обустроили 20 мест для парковки автомобилей.

Компания «Сатурн» оказывает полный комплекс строительных и проектировочных услуг юридическим и физическим лицам.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Все услуги бесплатные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача ЦСС и зачем его создали.

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