17 мая 2023, 16:04
Новый офис компании с услугами по строительству и проектированию открыли в Красногорске
Строительная компания ООО «Сатурн» открыла собственный офис в деревне Александровка в Красногорске. Его выполнили в стиле экотек. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Проект обошелся компании в 65 миллионов рублей.
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Двухэтажное здание площадью 684 квадратных метра построили по принципу фахверковой конструкции. Оно органично вписалось в природный ландшафт местности. Работу организуют в формате open space с применением функционального зонирования. В здании будут работать 35 сотрудников девелопера.
Территорию объекта озеленили и обустроили 20 мест для парковки автомобилей.
Компания «Сатурн» оказывает полный комплекс строительных и проектировочных услуг юридическим и физическим лицам.
Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00. Все услуги бесплатные.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача ЦСС и зачем его создали.
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Красногорск
Строительство
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