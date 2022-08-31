Новый общественно-деловой комплекс «Эстейт Молл» построили в Истре

В Истре завершили строительство общественно-делового комплекса «Эстейт Молл». Объем инвестиций в проект составил более двух миллиардов рублей. Минжилполитики Подмосковья выдало комплексу разрешение на ввод в эксплуатацию.

Общественно-деловой комплекс «Эстейт Молл» располагается в деревне Захарово в городском округе Истра. Застройщиком выступило ООО «КРУФ-2001».

Новое здание занимает площадь более 13 тысяч квадратных метров, в «Эстейт Молл» функционируют предприятия торговли, административно-офисные помещения, предприятия общественного питания, игровые комнаты и другое. Здесь создали порядка 200 рабочих мест.

Как уточнили в Минжилполитики региона, проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

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