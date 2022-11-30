Подмосковье 30 ноября 2022, 13:57 Новый образовательный технопарк появится в Долгопрудном к августу 2023 года

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Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев проверил, как проходит строительство новых корпусов образовательного кластера на базе Физтех-лицея, который находится на территории Долгопрудного. Это мероприятие министр провел вместе с подрядчиками.

В рамках этой поездки участники лично побывали на строительной площадке корпуса, в котором проживали учащиеся. Нужно было проверить, как проходит само строительство, как оценивается качество проводимых работ. Сейчас уже началась отделка помещений. Главный вопрос был в том, какие именно при этом используются материалы, какие технологии задействованы. Ожидается, что все отделочные работы удастся завершить в ближайшие два или три месяца.

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«Никаких рисков, чтобы передать кампус школе до 1 сентября, не вижу. В технопарке сейчас завершены основные черновые работы, буквально через месяц приступят также к отделке. Все работы ведутся по плану», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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Как рассказали в ведомстве, сейчас на объекте задействованы примерно 250 рабочих и 12 единиц техники. Ожидается, что и корпус для проживания, и сам технопарк удастся сдать в августе 2023 года.