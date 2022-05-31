Новый образовательный комплекс построили в Ленинском городском округе

Деревня Горки Ленинского городского округа стала еще привлекательнее для жителей с детьми. В населенном пункте достроили новое образовательное учреждение, совмещающее детсад и начальную школу. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Всего в здании три этажа. Общая площадь совмещенного образовательного комплекса составляет 9135,7 квадратных метра. После открытия каждый из блоков сможет принять до 200 воспитанников.

Комплекс возвели на внебюджетные средства, в рамках договора о комплексном развитии территории. Его созданием занимался застройщик 3-RED. Само здание расположено на территории малоэтажного города-курорта «Резиденция Май» у границы музея-заповедника «Горки Ленинские».

Источник фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Архитекторы предусмотрели функциональность образовательного комплекса. Детский сад и начальные классы разделены между собой, но их связывает надземный переход. Также у них есть общий пищеблок и столовая на 110 мест.

Детский сад рассчитан на восемь групп для детей от трех до семи лет. Внутри этого блока находятся игровые, раздевалки, спальни, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты психолога и логопеда. В здании начальной школы есть спортивный и актовый залы.

Источник фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Прилегающая к зданию территория позволит воспитанникам образовательного комплекса с пользой провести свободное время. Тут построили несколько зон для различного отдыха. Для малышей из детского сада оборудовали восемь игровых площадок с теневыми навесами и отдельную спортплощадку с безопасным покрытием. Ученики начальных классов смогут укрепить тело и дух на спортивной площадке, поучаствовать в активных играх в специальной зоне, а также попробовать себя в роли садовника или биолога в учебно-опытном секторе. В нем создали плодовый сад с декоративными растениями.

Совмещенный учебный комплекс еще не открыли для посещения. После постановки на кадастровый учет учреждение передадут в муниципальную собственность. Открытие нового образовательного комплекса позволит создать порядка 40 рабочих мест на территории региона.