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02 сентября 2022, 13:14

Новый образовательный центр открылся в деревне Горки в Ленинском округе 1 сентября

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Новая школа открылась в деревне Горки в Ленинском округе 1 сентября. Долгое время в этом месте не было образовательных учреждений. Теперь дети смогут дойти до места учебы пешком.

Глава Минжилполитики региона Инна Федотова пожелала ученикам найти верных друзей и наставников. Она отметила, что ходить в школу рядом с домом приятно.

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«Хочется пожелать, чтобы в этой школе вы нашли верных друзей, мудрых наставников, чтобы солнце, которое сегодня спряталось за тучки, проглядывало каждый день», — сказала она.

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В образовательный центр пошли три сотни школьников с первого по девятый класс. Еще 200 ребят отправили в детский сад.

Глава округа Алексей Спасский поручил перепроектировать блок начальной школы для обучения детей до девятого класса. Благодаря такому решению больше детей смогут ходить в школу у дома.

«Приблизили место учебы к месту проживания, не собираемся останавливаться строить эти объекты, у нас до конца года планируется введение двух детских садов», — напомнил он.

Всем учащимся начальных классов в честь праздника подарили мороженое и азбуку Видновского края.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обратился с поздравлениями к школьниках Подмосковья. Он пожелал им быть смелыми и любознательными.

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