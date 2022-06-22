Новый низкопольный автобус тестируют в Одинцове

Мострансавто начал тестирование нового автобуса НЕФАЗ в городском округе Одинцово. Транспорт двигается по маршруту № 75 ст. Кубинка — парк «Патриот» — ст. Голицыно.

О тестировании нового автобуса рассказали в Минтранспорта Подмосковья. Как сообщила зампред Правительства области Анна Кротова, НЕФАЗ 52.40.5299 сможет вместить 111 человек, а сидячих мест в нем 29.

«Автобусы оснащены двойными стеклопакетами, системой автоматического аудиоинформирования, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации, а также климатической системой», — отметила Кротова.

В салоне есть места для людей с ограниченными возможностями или родителей с коляской, а для комфортной посадки есть аппарели. Генеральный директор Мострансавто Серей Смирнов отметил, что это уже второй автобус, который компания взяла на тестирование в этом году.

«Мы постоянно ищем новые решения для совершенствования сервиса пассажирских перевозок на наших маршрутах. Будем рады отзывам пассажиров, которые воспользуются новым автобусом. Это поможет дать всестороннюю и объективную оценку транспортному средству», — подчеркнул Смирнов.

Автобус будет курсировать на маршрутах Одинцова в течение трех месяцев.