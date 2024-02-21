Подмосковье 21 февраля 2024, 16:47 Новый неонатолог начал работать в Московском областном центре охраны материнства и детства МОЦОМД

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Новый врач-неонатолог Юлия Корочкина приступила к работе в отделении новорожденных детей Московского областного центра.Трудовой стаж доктора более 25 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Корочкина закончила педиатрический факультет Российского государственного медицинского университета в 1997 году. Через два года завершила ординатуру по «неонатологии» на базе Детской городской клинической больницы имени Филатова в 1999 году.

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По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, работе по привлечению новых сотрудникам уделяется большое внимание.

Также она пожелала Юлии Корочкиной профессиональных успехов, видимых результатов и удовлетворения от проделанной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.