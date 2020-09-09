Новый напорный коллектор очистит реку Петрица в Подольске

«Запуск нового канализационного напорного коллектора в городском округе Подольск обеспечит очистку реки Петрица, отводимую в реку Волгу. В ходе составления проекта были выбраны наилучшие из доступных технологий очистки хозяйственно-бытовых стоков, что позволило добиться более высокого качества воды в стоках после очистки, чем в окружающих водоемах», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы были начаты в ноябре 2019 года и завершены с опережением сроков в августе 2020. В рамках реализации мероприятия была построена линия напорного коллектора длинной 11,2 километра, проведена реконструкция КНС, выведены из эксплуатации и демонтированы очистные сооружения в микрорайоне Климовск.

Внутри коллектора — лишь насосы и пульты управления. Такое компактное сооружение позволило закрыть сразу пять ветхих очистных сооружений неподалеку. Их ремонт обошелся бы на 700 миллионов рублей дороже, чем постройка коллектора. Новый коллектор — это своего рода перевалочный пункт. Отсюда вода попадает в Подольск и там уже очищается.

«Трасса протяженностью 5460 метров, с двумя диаметрами трубопроводов, заканчиваются в районе улицы Свердлова, 54 в городе Подольск, а дальше самотеком попадает на Подольские городские очистные сооружения», — рассказал директор МУП «Водоканал» г. Подольск Михаил Семин.

Строительство коллектора — только первый шаг реализации федерального проекта «Оздоровление реки Волги». Следующие на очереди — очистные сооружения непосредственно в Подольске.

«Важный шаг — в этом году, мы надеемся, мы это выполним, это комплексная реконструкция Подольских очистных сооружений. Это — очень крупный проект, это основные очистные сооружения городского округа, и мы надеемся, что в конце года будем так же с вами давать пуск новым сооружениям», — отметил Антон Велиховский.