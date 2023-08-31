Подмосковье 31 августа 2023, 15:08 Новый надземный пешеходный переход с лифтами открыли у платформы Ипподром в Раменском Ирина Моисеева

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У платформы Ипподром в Раменском построили надземный пешеходный переход с лифтами. Мост возвели в связи с увеличением потока поездов на фоне запуска МЦД-3.

Новый переход установили на месте демонтированного старого. Теперь подход к платформам и пересечение путей стало удобнее для пожилых людей и пешеходов с багажом, велосипедами и колясками.

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Переход возвели по проекту «Организация пригородно-городского железнодорожного движения на участке „Крюково-Раменское“» МЦД-3.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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