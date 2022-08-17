Новый надземный переход соединит улицы Гурьянова и Ногина в Дедовске

Вблизи станции Дедовск (округ Истра) начали строительство надземного перехода. Уже в декабре пешеходы смогут безопасно пересекать железнодорожные пути.

Разноуровневый объект строится по просьбам жителей. Это важный этап, поскольку сейчас пешеходам приходится пользоваться подземным переходом, который очень неудобен для инвалидов и прохода с детскими колясками.

«Новый переход будет полностью соответствовать современным стандартам и обеспечит безопасный переход для более чем 15 тысяч жителей, проживающих в близлежащих населенных пунктах», — говорит заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

В настоящее время ведутся работы по обустройству стройплощадки и подготовка к устройству опорных башен со сходами. По новым стандартам надземный пешеходный переход будет закрытым и его оборудуют лифтами. Это обеспечит безопасность и комфорт при переходе через железнодорожные пути, а также снизит аварийность на данном участке.

В Подмосковье планируется построить семь новых аналогичных пешеходных переходов, которые откроются в конце этого и начале следующего года. Разноуровневые объекты появятся в Химках, Серпухове, Люберцах, Ленинском, Реутове и Раменском. Строительство надземного пешеходного перехода в Одинцове вблизи станции Лесной Городок ведется силами ОАО «РЖД».

Все переходы оснастят камерами видеонаблюдения. Губернатор Андрей Воробьев призвал развивать систему «Безопасный город», которая поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.