Подмосковье 18 декабря 2023, 10:50 Новый мост через реку Пехорку построят в Балашихе в 2024 году ГК Гранель

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Группа компаний «Гранель» начала строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку в Балашихе. Сооружение запланировано в проекте ЖК «Пехра».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что сейчас на объекте ведутся свайные работы. Длина нового моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метра. Здесь установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам моста сделают безопасные пешеходные тротуары. Открыть объект планируется в третьем квартале 2024 года.

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Мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра», который строится между улицами Трубецкая и Звездная. Жителям станет проще добираться до центра города, сократится и время в пути до ж/д станции Балашиха.

В ЖК «Пехра» построены шесть корпусов на 4978 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детсад, а также школу на 1500 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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