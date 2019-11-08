Новый мост через Пехорку в Люберцах обзавелся пролетами

Рабочие начали монтировать пролеты нового моста через реку Пехорку в Люберцах. Его строят для улучшения транспортной ситуации в муниципалитете, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Общая протяженность пролетного строения составит свыше 43 метров. В настоящее время из 211 тонн металлического пролетного строения смонтировано 70 тонн, — сказал Алексей Гержик. — Также строители завершают устройство земляного полотна на подходах к мосту — работы выполнены на 95%».

Движение по мосту организуют по двум полосам в одну сторону. В другую сделают одностороннее — машины будут ездить по отремонтированному сооружению. Таким образом транспортные потоки перераспределятся, а по новому мосту за день будут проезжать восемь тысяч автомобилей с расчетной скоростью 50 километров в час.

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Также строители продолжают реконструкцию Зенинского шоссе с 1,9 по 3,2 километра и строительство развязки на пересечении Зенинского шоссе и дороги Зенино-Павлино. Окончание работ запланировано на конец года.

Кстати, в Люберцах реконструируют еще одну дорогу — Октябрьский проспект. Это главная магистраль города. Проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос движения. Первый этап работ завершат в 2022 году, а к 2025-му жители получат полностью обновленную дорогу.