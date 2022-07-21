Новый молокозавод заработал в Серебряных Прудах

Новое предприятие «Мегамолл» открылось в поселке Узуново в городском округе Серебряные Пруды. Компания выкупила у администрации старую котельную, вложила порядка 50 миллионов рублей инвестиций — и теперь это современный молокозавод.

Источник фото: телеканал «360»

Оборудование на предприятии поставили российское, чтобы не зависеть от импортных запчастей.

«Использовали оборудование только отечественное. На данный момент идет тестовая наладка данного оборудования. Производится три наименования продукции — это молоко, творог, масло», — рассказал глава г. о. Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Попробовать вкусную молочную продукцию пока могут жители Серебряных Прудов, Каширы и Коломны. В перспективе она станет доступной и в других округах Московской области, а еще увеличится ассортимент. Наименований будет почти два десятка — кефир, ряженка, йогурты с разными наполнителями и даже сыры.

Источник фото: телеканал «360»

На полную мощность предприятие заработает в конце этого года. За смену здесь смогут переработать до 50 тонн молока. Из этого, к примеру, сможет получиться 15 тонн творога или две тонны сливочного масла.

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