Новый молокозавод заработал в Серебряных Прудах
Новое предприятие «Мегамолл» открылось в поселке Узуново в городском округе Серебряные Пруды. Компания выкупила у администрации старую котельную, вложила порядка 50 миллионов рублей инвестиций — и теперь это современный молокозавод.
Оборудование на предприятии поставили российское, чтобы не зависеть от импортных запчастей.
«Использовали оборудование только отечественное. На данный момент идет тестовая наладка данного оборудования. Производится три наименования продукции — это молоко, творог, масло», — рассказал глава г. о. Серебряные Пруды Олег Павлихин.
Попробовать вкусную молочную продукцию пока могут жители Серебряных Прудов, Каширы и Коломны. В перспективе она станет доступной и в других округах Московской области, а еще увеличится ассортимент. Наименований будет почти два десятка — кефир, ряженка, йогурты с разными наполнителями и даже сыры.
На полную мощность предприятие заработает в конце этого года. За смену здесь смогут переработать до 50 тонн молока. Из этого, к примеру, сможет получиться 15 тонн творога или две тонны сливочного масла.
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