Новый молодежный центр открылся в Лосино-Петровском

Новое помещение для молодежного центра построили в Лосино-Петровском. Здесь будут проводить лекции и мастер-классы, собираться клубы, компании и команды — пользоваться квадратными метрами можно совершенно бесплатно.

«Абсолютно он важен. Он нужен, чтобы молодежь говорила о том, что они хотят сделать пространство, где они могут собираться абсолютно все. У каждой организации есть какое-то свое небольшое место, где они могут приходить, провести свою деятельность. Но общего чего-то большого не было. И вот случилось», — рассказала Анастасия Клочкова, главный эксперт организационного отдела управления делами администрации.

Предполагается, что в новом центре смогут собираться все молодежные общественные организации округа.

«Эту идею подсказала сама молодежь. У них уже давно сформирован был запрос на какую-то платформу, где они могли бы собираться, общаться, творить и реализовывать свои планы», — уточнила Вера Алексеева, заместитель главы администрации г. о. Лосино-Петровский.

«Ребят здесь будет много тогда, когда мы начнем поэтапно реализовывать каждую инициативу. Поэтому ждем инициативных ребят. Когда сделаем второй, третий проект и воплотим в жизнь их идеи, я уверен, что здесь будет стоять очередь», — заявил Александр Толмачев, руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия».

Скоро в центре сделают ремонт, поставят дополнительное оборудование и мебель.